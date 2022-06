Grande Sardinade à Saint Estèphe Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: 33180

Vertheuil

Grande Sardinade à Saint Estèphe Vertheuil, 2 juillet 2022, Vertheuil. Grande Sardinade à Saint Estèphe Vertheuil

2022-07-02 – 2022-07-02

Vertheuil 33180 5 EUR Venez vous régaler à la grande sardinade proposée par la Mairie de Saint-Estèphe.

Sur inscription auprès de la mairie jusqu’au 27 juin.

Merci de penser à ramener vos couverts. Venez vous régaler à la grande sardinade proposée par la Mairie de Saint-Estèphe.

Sur inscription auprès de la mairie jusqu’au 27 juin.

Merci de penser à ramener vos couverts. +33 5 56 59 35 93 Venez vous régaler à la grande sardinade proposée par la Mairie de Saint-Estèphe.

Sur inscription auprès de la mairie jusqu’au 27 juin.

Merci de penser à ramener vos couverts. Mairie St-Estèphe

Vertheuil

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33180, Vertheuil Other Lieu Vertheuil Adresse Ville Vertheuil lieuville Vertheuil Departement 33180

Vertheuil Vertheuil 33180 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertheuil/

Grande Sardinade à Saint Estèphe Vertheuil 2022-07-02 was last modified: by Grande Sardinade à Saint Estèphe Vertheuil Vertheuil 2 juillet 2022 33180 Vertheuil

Vertheuil 33180