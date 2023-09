Sonets Le ciel s’arrête, pur suspens… (hommage à Bernard Manciet) Grande salle Saint-Pierre-du-Mont, 24 novembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

À l’occasion du centenaire de la naissance de Bernard Manciet, Jakes Aymonino poursuit un travail de composition musicale initié en présence du poète de son vivant. Le projet s’appuie sur le recueil de poésie Sonets, dans une écriture s’inspirant de la construction des sonnets du XVIème siècle.

Ce nouveau cycle de composition écrit pour 9 voix, mêle polyphonies en langues occitane et française, évoquant les madrigaux des périodes Renaissance et Baroque, et jouant avec la voix parlée, chantée, bruitée.

Dès 9 ans..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Grande salle Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



To mark the centenary of Bernard Manciet?s birth, Jakes Aymonino is continuing a musical composition project initiated in the presence of the poet during his lifetime. The project is based on the poetry collection Sonets, in a style inspired by the construction of 16th-century sonnets.

This new composition cycle, written for 9 voices, combines polyphony in Occitan and French, evoking the madrigals of the Renaissance and Baroque periods, and playing with the spoken, sung and sounded voice.

Ages 9 and up.

Con motivo del centenario del nacimiento de Bernard Manciet, Jakes Aymonino prosigue el trabajo de composición musical que inició en vida del poeta en presencia de éste. El proyecto se basa en el poemario Sonetos, escrito en un estilo inspirado en la construcción de los sonetos del siglo XVI.

Este nuevo ciclo de composiciones, escritas para 9 voces, combina la polifonía en occitano y francés, evocando los madrigales del Renacimiento y del Barroco, y jugando con la voz hablada, cantada y sonora.

A partir de 9 años.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Bernard Manciet setzt Jakes Aymonino eine musikalische Kompositionsarbeit fort, die er in Anwesenheit des Dichters zu dessen Lebzeiten begonnen hatte. Das Projekt stützt sich auf den Gedichtband Sonets, in einer Schreibweise, die sich am Aufbau der Sonette des 16. Jahrhunderts orientiert.

Dieser neue Kompositionszyklus für 9 Stimmen mischt Polyphonie in okzitanischer und französischer Sprache, erinnert an die Madrigale der Renaissance und des Barock und spielt mit der gesprochenen, gesungenen und geräuschvollen Stimme.

Ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Mont-de-Marsan