AYMERIC LOMPRET GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, 1 mars 2024, Rouillac.

Yolo !Aymeric LompretVendredi 1er mars 20h30HumourVous avez pas vu mon chien ?C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire… Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »Voilà comment commence le spectacle d’Aymeric Lompret, chroniqueur punk et fou de « C’est encore nous » sur France Inter. Attendez-vous à un Lompret très en forme, nous offrant sa vision du monde au travers d’un humour certes parfois très noir, mais toujours bon enfant et infiniment drôle tout en n’oubliant pas d’assener çà et là des vérités dont notre société serait bien inspirée d’avoir honte… Auteurs : Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretInterprète : Aymeric LompretCo-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Boulevard d’Encamp 16170 Rouillac 16