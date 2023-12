LE GRAND BALLET DE KIEV GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, 30 janvier 2024, Rouillac.

Grand Ballet de KievCasse-NoisetteMardi 30 janvier 2024 20h30Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et l’objet se transforme en Prince… Casse-Noisette est un ballet-féerie en deux actes de Tchaïkovski. C’est certainement l’une des musiques de ballet les plus populaires aujourd’hui et des plus appréciées. Avec Le Lac des Cygnes, ce ballet figure au premier rang des oeuvres les plus connues, les plus interprétées et les plus célèbres du répertoire classique. La performance extraordinaire des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique ukrainien couronné de succès. La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier.Ballet Féerie en deux actes de P. Tchaïkovski par le Grand Ballet de Kiev Chorégraphie M. Petipa Directeur artistique A. Stoyanov

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:30

GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Boulevard d’Encamp 16170 Rouillac