ARTHUR H GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, 20 janvier 2024, Rouillac.

Arthur H célèbre LA VIE !La dernière tournée d’Arthur H a su se faire attendre… Mais ne dit-on pas que les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles…Après avoir annoncé la sortie de son album La Vie, en février 2023 et les concerts complets Arthur H sera sur la grande scène de la Palène. Rendez-vous pris pour un concert qui célèbre la joie, le chaos, le Titanic, l’addiction et les divins blasphèmes… Arthur Higelin : Chant et pianoNicolas Repac : Guitare, Ukulélé etc… Raphaël Seguinier : Batterie, percussion, etc…Pierre Lebourgeois : Violoncelle

Tarif : 17.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

GRANDE SALLE DU ‘VINGT SEPT’ Boulevard d’Encamp 16170 Rouillac 16