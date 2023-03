Richelieu et le renouveau des arts grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Richelieu et le renouveau des arts grande salle du complexe de La Gornière, 12 avril 2023, Châtellerault. Richelieu et le renouveau des arts Mercredi 12 avril, 18h30 grande salle du complexe de La Gornière Entrée Libre et gratuite Le cardinal de Richelieu et le renouveau des arts au 17e siècle La conférence de Marie-Pierre Terrien a pour objectif de souligner le rôle du cardinal de Richelieu homme de culture. Le dernier quart du 16e siècle n’a guère été favorable aux arts, en raison des guerres de religion qui se sont prolongées jusqu’en 1598 et, au début du siècle suivant, Henri IV va tout faire pour redonner aux arts la place qu’ils avaient avant ces combats fratricides. Toutefois, à la suite de l’assassinat du roi en 1610, la France retombe dans une situation complexe. Après son entrée au conseil du roi en 1624, le cardinal de Richelieu favorise les échanges culturels avec l’Italie et fait revenir en France plusieurs artistes qui se sont exilés, tels Simon Vouet, Jacques Sarazin, Nicolas Poussin et Jean Lemaire. Dans les années 1630, Richelieu devient le principal ministre de Louis XIII, il met en place un programme savant à orientation classique, qui vise à faire de la France une grande puissance culturelle parmi les nations européennes. grande salle du complexe de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « Sdsdc86@bbox.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sdsdc86.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

