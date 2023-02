Rencontre avec l’auteure de romans et BD fantastiques N Zimmermann grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Rencontre avec l’auteure de romans et BD fantastiques N Zimmermann grande salle du complexe de La Gornière, 17 mars 2023, Châtellerault. Rencontre avec l’auteure de romans et BD fantastiques N Zimmermann Vendredi 17 mars, 18h00 grande salle du complexe de La Gornière

Entrée gratuite, tout public « Les livres, le Japon, les vampires: bienvenue dans l’étrange monde de Naima M Zimmermann » Elle suit des études de philosophie, de droit et de japonais en parallèle de son travail d’écrivain. Passionnée par les phénomènes paranormaux et les créatures étranges, c’est la lecture de « Dracula » de Bram Stoker qui lui a donné le goût du fantastique. Le club Soroptimist vous propose une rencontre avec cette châtelleraudaise qui vous fera partager son expérience d’auteure de romans et scénariste de bandes dessinées pour la jeunesse dès 9 ans. Elle est déjà l’auteure d’une trentaine de romans fantastiques parus chez les plus grands éditeurs : « Dix battements de coeur » (L’Ecole des loisirs), « Le grand livre de l’horreur » (Albin Michel), la série des Angelica Varinen (Flammarion)…

