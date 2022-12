L’Opéra de quat’sous : comédie musicale grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

L’Opéra de quat’sous : comédie musicale grande salle du complexe de La Gornière, 27 janvier 2023, Châtellerault. L’Opéra de quat’sous : comédie musicale 27 janvier – 5 février 2023 grande salle du complexe de La Gornière

Information et réservation : 06 19 27 86 30 treteaux.duriveau@gmail.com Tarif : 10 € Tarif réduit : 7 € Pass Culture Site de la troupe à visiter sans modération : http://treteauxduriveau.jimdo.com

« L’Opéra de quat’sous », texte de Bertolt Brecht et chansons et musiques de Kurt Weill raconte une histoire des temps modernes où l’on voit clairement que « le paradis est souvent près de l’enfer ». handicap moteur mi grande salle du complexe de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine « L’Opéra de quat’sous », texte de Bertolt Brecht et chansons et musique de Kurt Weill raconte une histoire des temps modernes. À Soho, au cœur de Londres, Peachum, « l’ami des mendiants », courroucé de voir sa fille Polly mariée au gangster Mackie-le-surineur, utilise le chef de la police Brown pour se venger. Mais Brown, shérif corrompu, s’efforce de préserver la vie de son ami Mackie tout en évitant que les fêtes du couronnement de la Reine soient perturbées par les mendiants. Que dit « L’Opéra de quat’sous » aux spectateurs d’aujourd’hui ? Que les bas-fonds de l’escroquerie et du crime reflètent des formes d’illégalisme insupportables, mais qu’ils génèrent aussi une certaine fraternité entre les hommes qui savent bien que « le paradis est souvent près de l’enfer ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-02-05T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu grande salle du complexe de La Gornière Adresse 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault Departement Vienne

grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

L’Opéra de quat’sous : comédie musicale grande salle du complexe de La Gornière 2023-01-27 was last modified: by L’Opéra de quat’sous : comédie musicale grande salle du complexe de La Gornière grande salle du complexe de La Gornière 27 janvier 2023 Châtellerault grande salle du complexe de La Gornière Châtellerault

Châtellerault Vienne