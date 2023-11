Illuminations et téléthon Grande salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire, 1 décembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

La soirée de vendredi 1er décembre débute à 19h avec le spectacle de noël des enfants de l’école à la grande salle des fêtes.

À 19h30 le lancement des illuminations et du Téléthon avec l’arrivée du Père-Noël.

La soirée sera animée par un groupe de musiciens et les associations feront vente de boissons, gâteaux et restauration au profit du Téléthon et les visiteurs peuvent aussi se restaurer au restaurant L’Antenne Champagnoise.

Le samedi 2 décembre à partir de 9h marche nordique et autres parcours.

De 14h à 17h le défi des petites voitures à pédales par le Comité des fêtes et à 19h le repas du foot..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

Grande salle des fêtes

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday evening, December 1, kicks off at 7pm with the school children’s Christmas show in the village hall.

At 7:30 p.m., Santa Claus arrives to launch the illuminations and the Telethon.

The evening will be enlivened by a group of musicians, and the associations will be selling drinks, cakes and snacks in aid of the Telethon. Visitors can also eat at the L’Antenne Champagnoise restaurant.

Saturday, December 2 from 9 a.m. Nordic walking and other routes.

From 2 p.m. to 5 p.m., the Comité des fêtes takes part in the pedal-powered car challenge, and at 7 p.m., the soccer dinner.

La velada del viernes 1 de diciembre comienza a las 19.00 horas con el espectáculo navideño de los escolares en el salón principal del pueblo.

A las 19.30 h, se lanzan las iluminaciones y el Teletón con la llegada de Papá Noel.

La velada estará amenizada por un grupo de músicos, y las asociaciones venderán bebidas, pasteles y aperitivos a beneficio del Teletón. Los visitantes también podrán comer en el restaurante L’Antenne Champagnoise.

Sábado 2 de diciembre, a partir de las 9 h Marcha nórdica y otras rutas.

De 14:00 a 17:00, el Comité des fêtes organizará un desafío de coches a pedales, y a las 19:00, el equipo de fútbol servirá una comida.

Der Freitagabend, der 1. Dezember, beginnt um 19 Uhr mit der Weihnachtsaufführung der Schulkinder in der großen Festhalle.

Um 19:30 Uhr beginnt die Beleuchtung und der Telethon mit der Ankunft des Weihnachtsmanns.

Der Abend wird von einer Musikgruppe gestaltet und die Vereine verkaufen Getränke, Kuchen und Speisen zugunsten des Telethons. Besucher können sich auch im Restaurant L’Antenne Champagnoise stärken.

Am Samstag, den 2. Dezember ab 9 Uhr Nordic Walking und andere Parcours.

Von 14 bis 17 Uhr die Herausforderung der kleinen Tretautos durch das Festkomitee und um 19 Uhr das Essen des Fußballvereins.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou