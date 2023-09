Frédérick Gersal raconte de nouvelles histoires du Poitou Grande salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire, 30 septembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

Frédérick GERSAL raconte des nouvelles histoires du Poitou, samedi 30 septembre 2023 à 20h30, dans la Grande Salle des Fêtes de Champagné-Saint-Hilaire..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Grande salle des fêtes

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Frédérick GERSAL tells new stories from Poitou, Saturday September 30, 2023 at 8:30pm, in the Grande Salle des Fêtes in Champagné-Saint-Hilaire.

Frédérick GERSAL cuenta nuevas historias de la región de Poitou el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 20:30 h en la Grande Salle des Fêtes de Champagné-Saint-Hilaire.

Frédérick GERSAL erzählt neue Geschichten aus Poitou am Samstag, den 30. September 2023 um 20:30 Uhr im Großen Festsaal von Champagné-Saint-Hilaire.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou