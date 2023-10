7ème Nuit du Jeu Grande salle des Eduens, Square Edouard Millien, 58000 Nevers Nevers, 18 novembre 2023, Nevers.

7ème Nuit du Jeu Samedi 18 novembre, 17h00 Grande salle des Eduens, Square Edouard Millien, 58000 Nevers Entrée Gratuite

La 7ème Nuit du Jeu se tiendra comme chaque année à la Grande Salle des Eduens, Quai des marinniers à Nevers.

Venez nous retrouver dès 17h, pour une soirée endiablée avec à disposition gratuitement de nombreux jeux de plateau, jeux vidéo, jeux traditionnels et bien plus encore !

Au programme de nombreuses animation :

Un tournoi de 7th Wonders Architects

Un tournoi de jeux vidéo rétro

Un Doobble Géant

Un Hippo-Gloutons grandeur Nature

Des parties de jeu de rôles « Tiny »

Vous retourverez notre buvette avec ses délices sucrés/salés

Et comme toujours, ENTRÉE GRATUITE !

Suivez nous sur les réseaux sociaux pour connaître le programme détaillé

Grande salle des Eduens, Square Edouard Millien, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

Conservatoire du Jeu Nuit du Jeu

Association « Le Conservatoire du Jeu »