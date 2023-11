OZ [le Noël des métiers d’art] Grande salle de l’Aubette Strasbourg, 9 décembre 2023, Strasbourg.

Une véritable aubaine pour trouver d’innombrables idées cadeaux qui feront plaisir à coup sûr !

C’est au cœur de Strasbourg et de son Marché de Noël que ces professionnels des métiers d’art vous offrent une alternative locale et raisonnée pour vos achats de Noël, en privilégiant qualité et originalité.

OZ est une occasion idéale d’échanger avec les 18 créateurs présents, prêts à partager leur passion du geste et de la matière et à dévoiler leurs dernières créations à la fois contemporaines et audacieuses.

Au sein de la boutique éphémère, qui regroupe les pièces de 38 artisans d’art dans une scénographie chaleureuse et colorée, vous trouverez un large choix de créations dans des domaines aussi variés que les arts de la table, la mode, le bijou, la sculpture, la décoration, le mobilier ou les luminaires.

Afin de célébrer la magie de Noël, le sapin des créateurs installé à l’entrée de la boutique permettra quant à lui d’admirer et d’acquérir des décorations à suspendre créées spécialement en quantités très limitées.

Enfin, vous pourrez participer à un ou plusieurs ateliers métiers d’art dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’occasion de s’initier à diverses techniques (bijouterie, céramique, broderie, shibori, etc.) afin de réaliser des objets à offrir ou de la décoration de Noël.

INFOS PRATIQUES :

Du 9 au 23 décembre 2023

Grande Salle de l’Aubette

Entrée place Kléber à Strasbourg

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Entrée libre

Infos et inscriptions ateliers sur : https://www.fremaa.com/oz-le-noel-des-metiers-dart-7/

