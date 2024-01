Loto gourmand Grande salle de La Gornière Châtellerault, lundi 5 février 2024.

Loto gourmand un après-midi de loto avec de nombreux lots gourmands à gagner, tous en lien avec l’alimentation et la santé Lundi 5 février, 14h00 Grande salle de La Gornière Gratuit sur inscription obligatoire (places limitées)

Début : 2024-02-05T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T17:00:00+01:00

Une après-midi de loto avec de nombreux lots gourmands à gagner, tous en lien avec l’alimentation et la santé, tout en s’inscrivant dans la mise en valeur du réseau de producteurs locaux. Une diététicienne sera également présente afin de co-animer cette journée et faire passer des messages d’informations nutritionnelles tout au long de l’après-midi.

Aussi, nous allons avec les partenaires sensibiliser le public sur le rôle des aidants et informer succinctement sur les structures qui existent et qui les accompagnent, pour toucher des séniors à domicile qui pourraient être des « aidants qui s’ignorent » ou à défaut, le devenir un jour prochain ou encore en connaître dans leur entourage.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

#loto #alimentation