Oiseaux au quotidien à Châtellerault et dans la Vienne, conférence de Denis Lemaître Grande salle de La Gornière Châtellerault, mercredi 24 janvier 2024.

Oiseaux au quotidien à Châtellerault et dans la Vienne, conférence de Denis Lemaître Photographe amateur, Denis Lemaître propose une sélection d’oiseaux dont la présence à Châtellerault et dans la Vienne n’a rien d’exceptionnel. Mercredi 24 janvier, 18h30 Grande salle de La Gornière Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:30:00+01:00

Photographe amateur, Denis Lemaître propose un album photo tiré d’une chronique tenue de mars 2020 à novembre 2021 sur le site de la Société des Sciences.

Il présente une sélection d’oiseaux dont la présence à Châtellerault et dans la Vienne n’a rien d’exceptionnel et relève de la vie de tous les jours.

Son propos s’articule autour d’une logique de déplacement qui l’éloigne progressivement de son domicile et ses abords immédiats, en empruntant les voies sur berge de la Vienne avant d’arpenter d’autres sites particuliers de Châtellerault, ville ensuite abandonnée pour d’autres contrées du département.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

photo oiseaux

Société des Sciences