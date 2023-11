Les Obélisques Grande salle de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Les Obélisques Grande salle de La Gornière Châtellerault, 11 janvier 2024, Châtellerault. Les Obélisques Jeudi 11 janvier 2024, 16h30 Grande salle de La Gornière entrée:adhérents: 5€ ;non adhérents: 8€; étudiant et demandeur d’emploi: gratuit Les Obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la Concorde

par M. Marc BLANCHARD, Professeur de mathématiques

Inspecteur d’Académie et ancien attaché culturel au Caire Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T16:30:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00

2024-01-11T16:30:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00 logo Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Grande salle de La Gornière Adresse 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Grande salle de La Gornière Châtellerault latitude longitude 46.802232;0.538831

Grande salle de La Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/