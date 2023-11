Le clergé du Nord-Vienne dans la Résistance, conférence par Jean-Marie Augustin et Marie-Claude Albert Grande salle de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Le clergé du Nord-Vienne dans la Résistance, conférence par Jean-Marie Augustin et Marie-Claude Albert Grande salle de La Gornière Châtellerault, 10 janvier 2024, Châtellerault. Le clergé du Nord-Vienne dans la Résistance, conférence par Jean-Marie Augustin et Marie-Claude Albert Mercredi 10 janvier 2024, 18h30 Grande salle de La Gornière Entrée libre et gratuite Tandis que l’évêque de Poitiers, Édouard Mesguen, se montre profondément pétainiste, des curés du Nord-Vienne font acte de résistance à l’occupant et au régime de Vichy. La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est bien implantée à Châtellerault autour de son aumônier, Jean Chesseron, directeur du Cercle catholique et curé de Saint-Jean-l’Evangéliste. Les jocistes ont des motivations patriotiques et sont réfractaires à l’Occupation. D’autres prêtres de la région les accompagnent dans leurs combats…. Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

