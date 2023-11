spectacle en famille Grande salle de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne spectacle en famille Grande salle de La Gornière Châtellerault, 17 décembre 2023, Châtellerault. spectacle en famille Dimanche 17 décembre, 15h30 Grande salle de La Gornière entrée libre Spectacle en famille pour tous, GRATUIT. Suivi d’un goûter et d’un temps d’éechanges. Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549210532 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00 famille enfant spectacle Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Grande salle de La Gornière Adresse 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Grande salle de La Gornière Châtellerault latitude longitude 46.802232;0.538831

Grande salle de La Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/