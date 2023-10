Les banquets, conférence de Claudine Chevallier Grande salle de La Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Les banquets, conférence de Claudine Chevallier Grande salle de La Gornière Châtellerault, 13 décembre 2023, Châtellerault. Les banquets, conférence de Claudine Chevallier Mercredi 13 décembre, 18h30 Grande salle de La Gornière entrée libre Selon le Grand Larousse de 1989, un banquet est un « repas d’apparat où sont conviées de nombreuses personnes, pour célébrer un évènement ».

Privés ou publics, les banquets sont l’occasion de réunions festives. Pourtant au-delà de cette image traditionnelle, ne cachent-ils pas d’autres intérêts et finalités ? A l’aide de références et d’exemples précis empruntés à tous les domaines culturels, Claudine Chevallier, docteur en philosophie, analysera les pouvoirs qui s’y jouent. Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T18:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

2023-12-13T18:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00 banquets Claudine Chevallier Denis Lemaître Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Grande salle de La Gornière Adresse 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Grande salle de La Gornière Châtellerault latitude longitude 46.802232;0.538831

Grande salle de La Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/