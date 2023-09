La gendarmerie dans la Vienne, conférence d’Anthony Gourdeau Grande salle de La Gornière Châtellerault, 25 octobre 2023, Châtellerault.

La gendarmerie dans la Vienne, conférence d’Anthony Gourdeau Mercredi 25 octobre, 18h30 Grande salle de La Gornière

Qui étaient donc ces hommes de la Maréchaussée et de la Gendarmerie, dont la tâche principale était de faire respecter l’ordre et la justice, à travers les âges ? Quelles étaient leurs vies avant, pendant et après leur service pour le Royaume, l’Empire ou la République ?

Le conférencier présentera son ouvrage qui répondra à ces questions. Son étude issue de 12 années de recherches dans le département de la Vienne, lui a notamment permis de localiser les locaux d’unités dans 45 communes et les parcours de vies de près de 2500 militaires, pour la période allant du XVIe siècle aux lendemains de la Grande Guerre. Il nous parlera plus particulièrement du Châtelleraudais.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T18:30:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00

2023-10-25T18:30:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00

gendarmerie vienne

Société des Sciences de Châtellerault