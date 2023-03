200 ans d’industrie en Châtelleraudais, conférence par Marc Vieilfault Grande salle de La Gornière, 10 mai 2023, Châtellerault.

200 ans d'industrie en Châtelleraudais, conférence par Marc Vieilfault Mercredi 10 mai

Marc VIEILFAULT, ancien directeur général de la CCI d’Indre et Loire, auteur du livre : Industrie chérie, exposera pourquoi et comment le Châtelleraudais a su être un Pôle Industriel reconnu et capable de surmonter les évolutions technologiques et commerciales voire « financières » jusqu’en 2020… Il expliquera que la « crise » à multiples causes de 2021,2022 et ses conséquences sur 2023, constitue un redoutable défi à relever.

Le premier chapitre portera sur la création du « terreau Industriel » avec l’industrialisation de la Coutellerie et l’implantation de la MANU. De 1820 aux années 1960

Le second chapitre portera sur les reconversions avec la décentralisation d’entreprises et le développement d’activités lancées par des entrepreneurs locaux. Des années 1960 à 1992/2000

Le troisième chapitre portera sur les bouleversements causés par l’ouverture des marchés à la concurrence européenne et mondiale avec des adaptations mais aussi de malheureuses disparitions. Des années 2000 à 2020.

Dans le quatrième chapitre, il évoquera le redoutable défi à relever dans la crise multiforme (Sanitaire, Environnementale avec la « transition écologique », la pénurie et la cherté des Energies, le poids des Dettes, l’Inflation mal maitrisée, les divergences d’intérêts de situations et de visions entre Pays Européens etc..) à laquelle nous sommes confrontés de 2021 à 2023…

