Cet évènement est passé Comme une envie de danser : Atelier Grande salle – 5 rue georges Braque – Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Comme une envie de danser : Atelier Grande salle – 5 rue georges Braque – Limoges Limoges, 10 juillet 2023, Limoges. Comme une envie de danser : Atelier 10 et 11 juillet Grande salle – 5 rue georges Braque – Limoges gratuit pour les adhérents du Centre Social Municipal La Bastide à Limoges (3€) Aurélie Gatet invite Gisèle Gréau, chorégraphe et danseuse,

à co-animer un moment de danse : une rencontre avec son approche du mouvement, qui laissera la part belle à la singularité de la danse de chacun.

Un temps pour se rencontrer dans la danse et célébrer la vie en mouvement.

avec le secteur famille du centre social municipal de La Bastide Grande salle – 5 rue georges Braque – Limoges 5 rue Georges Braque 87000 Limoges Limoges 87068 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 38 36 02 Grande Salle

Centre Social Municipal La Bastide Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:30:00+02:00 – 2023-07-10T16:30:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00 ©aureliegatet Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Grande salle - 5 rue georges Braque - Limoges Adresse 5 rue Georges Braque 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Grande salle - 5 rue georges Braque - Limoges Limoges

Grande salle - 5 rue georges Braque - Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/