Marché alimentaire de Voreppe Grande rue, 1 janvier 2023, Voreppe. Petit marché tous les mercredis après-midi : fruits et légumes, volailles, oeufs, fromage,….

Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Small market every Wednesday afternoon: fruits and vegetables, poultry, eggs, cheese,… Pequeño mercado todos los miércoles por la tarde: fruta y verdura, aves de corral, huevos, queso, etc. Kleiner Markt jeden Mittwochnachmittag: Obst und Gemüse, Geflügel, Eier, Käse,… Mise à jour le 2022-06-02 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

