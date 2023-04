Visite commentée du patrimoine de la commune Grande Rue, 5 août 2023, Vittefleur.

Visite commentée du patrimoine de la commune de VITTEFLEUR, par Monsieur Daniel Lefebvre.

Sous la forme d’un circuit, elle sera l’occasion de vous faire découvrir l’architecture et la richesse des principaux monuments publics ou privés de notre village.

Le fil conducteur sera la découverte des plus beaux éléments du patrimoine de la commune. A partir de la Mairie, ancienne demeure des vicaires, nous nous rendrons successivement au Presbytère, à l’Ostel de la Baronnie, à l’Eglise Saint-Martin, la Croix classée du Cimetière puis le Manoir de la Motte et le Moulin de l’An VI, aujourd’hui Minoterie de VITTEFLEUR. Nous achèverons l’excursion à Crosville, ancienne commune rattachée à VITTEFLEUR en 1824 où nous visiterons l’église du hameau.

Cette visite-découverte est gratuite, mais il est recommandé de s’inscrire préalablement en appelant le 06 31 21 26 25

RDV 14h devant la mairie. Durée 3h..

2023-08-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-05 . .

Grande Rue Place de la Mairie

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the heritage of the village of VITTEFLEUR, by Mr. Daniel Lefebvre

In the form of a circuit, it will be the occasion to make you discover the architecture and the wealth of the main public or private monuments of our village.

The main theme will be the discovery of the most beautiful elements of the heritage of the village. From the Town Hall, former residence of the vicars, we will go successively to the Presbytery, the Ostel de la Baronnie, the Church of Saint-Martin, the classified Cross of the Cemetery, the Manor of La Motte and the Mill of the Year VI, today the VITTEFLEUR Flour Mill. We will finish the excursion in Crosville, a former commune attached to VITTEFLEUR in 1824 where we will visit the hamlet’s church.

This visit is free, but it is recommended to register in advance by calling 06 31 21 26 25

RDV 14h in front of the town hall. Duration 3 hours.

Visita comentada del patrimonio del municipio de VITTEFLEUR, a cargo del Sr. Daniel Lefebvre.

En forma de recorrido, será la ocasión de descubrir la arquitectura y la riqueza de los principales monumentos públicos o privados de nuestro pueblo.

El hilo conductor será el descubrimiento de los elementos más bellos del patrimonio de la ciudad. Desde el Ayuntamiento, antigua residencia de los vicarios, iremos sucesivamente al Presbiterio, al Ostel de la Baronnie, a la Iglesia de Saint-Martin, a la Cruz catalogada del Cementerio, luego a la Mansión de la Motte y al Molino del Año VI, hoy Molino Harinero de VITTEFLEUR. Terminaremos la excursión en Crosville, antiguo municipio unido a VITTEFLEUR en 1824, donde visitaremos la iglesia del pueblo.

Esta visita es gratuita, pero se recomienda inscribirse previamente llamando al 06 31 21 26 25

RDV 14 h delante del ayuntamiento. Duración: 3 horas.

Kommentierte Besichtigung des Kulturerbes der Gemeinde VITTEFLEUR durch Herrn Daniel Lefebvre.

In Form eines Rundgangs bietet er Ihnen die Gelegenheit, die Architektur und den Reichtum der wichtigsten öffentlichen und privaten Denkmäler unseres Dorfes zu entdecken.

Der rote Faden wird die Entdeckung der schönsten Elemente des Kulturerbes der Gemeinde sein. Ausgehend vom Rathaus, dem ehemaligen Wohnsitz der Vikare, begeben wir uns nacheinander zum Presbyterium, zum Ostel de la Baronnie, zur Kirche Saint-Martin, zum denkmalgeschützten Kreuz auf dem Friedhof, zum Manoir de la Motte und zur Mühle aus dem Jahr VI, der heutigen Minoterie von VITTEFLEUR. Wir beenden den Ausflug in Crosville, einer ehemaligen Gemeinde, die 1824 zu VITTEFLEUR kam, wo wir die Kirche des Weilers besichtigen.

Diese Entdeckungstour ist kostenlos, aber es wird empfohlen, sich vorher unter der Telefonnummer 06 31 21 26 25 anzumelden

RDV 14 Uhr vor dem Rathaus. Dauer: 3 Stunden.

