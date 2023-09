EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES grande rue Vaxoncourt, 1 octobre 2023, Vaxoncourt.

Vaxoncourt,Vosges

Venez découvrir pour la seconde années une exposition de voitures anciennes exceptionnelles de tous âges : coccinelles, diverses Renault dont la fameuse 205 GTI, des combis de Volkswagen, des mustangs, des youngtimers.

Boissons et restauration rapide sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 16:00:00. 0 EUR.

grande rue

Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est



For the second year running, come and discover an exhibition of exceptional classic cars of all ages: Beetles, various Renault cars including the famous 205 GTI, Volkswagen combis, mustangs and youngtimers.

Drinks and fast food on site.

Por segundo año consecutivo, venga a descubrir una exposición de coches clásicos excepcionales de todas las épocas: Escarabajos, varios Renault, entre ellos el famoso 205 GTI, combis Volkswagen, mustangs y youngtimers.

Bebidas y comida rápida in situ.

Entdecken Sie zum zweiten Mal eine Ausstellung außergewöhnlicher Oldtimer aller Altersgruppen: Käfer, verschiedene Renaults, darunter der berühmte 205 GTI, Volkswagen-Kombis, Mustangs und Youngtimer.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT EPINAL ET SA REGION