Début : Samedi 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 L’association « Les Amis d’Alfred Renaudin » propose une conférence sur l’artiste Pierre-Dié Mallet, menée par l’historien Dominique Lacorde.

Entrée gratuite.

Informations au 07 82 56 88 47.

Grande rue Salle des fêtes

Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est

