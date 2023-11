MARCHÉ DE NOËL Grande Rue Val-et-Châtillon, 10 décembre 2023, Val-et-Châtillon.

Val-et-Châtillon,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël à Val-et-Chatillon le 10 décembre à la salle des fêtes. Retrouvez un large choix de produits artisanaux, de cadeaux et de décorations… Location de table à 3€ pour les participants, inscriptions jusqu’au 05 décembre.

Buvette et petite restauration sur place.

Informations au 06 81 80 93 45 ou au 06 09 86 76 17.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Grande Rue Salle des Fêtes

Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market in Val-et-Chatillon on December 10 at the salle des fêtes. Find a wide choice of crafts, gifts and decorations… Table rental at 3? for participants, registration by December 05.

Refreshments and snacks on site.

Information on 06 81 80 93 45 or 06 09 86 76 17.

Mercado de Navidad en Val-et-Chatillon el 10 de diciembre en el ayuntamiento. Encontrará una amplia gama de productos artesanales, regalos y adornos… Alquiler de mesas a 3? para los participantes, inscripción antes del 05 de diciembre.

Refrescos y tentempiés in situ.

Para más información, llame al 06 81 80 93 45 o al 06 09 86 76 17.

Weihnachtsmarkt in Val-et-Chatillon am 10. Dezember im Festsaal. Hier finden Sie eine große Auswahl an handwerklichen Produkten, Geschenken und Dekorationen… Tischmiete für 3? für Teilnehmer, Anmeldungen bis zum 05. Dezember.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Informationen unter 06 81 80 93 45 oder 06 09 86 76 17.

