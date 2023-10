Spectacle Sportissimots 1 Grande rue Ussel-d’Allier, 18 novembre 2023, Ussel-d'Allier.

Ussel-d’Allier,Allier

L’association vâ-z-y-mâ organise une soirée spectacle : théâtre, lectures, fables, chants, jeux interactifs et bonne humeur.

Spectacle par la Compagnie en La..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Grande rue Salle des fêtes

Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The vâ-z-y-mâ association organizes an evening of theater, readings, fables, songs, interactive games and good humor.

Performed by Compagnie en La.

La asociación vâ-z-y-mâ organiza una velada de teatro, lecturas, fábulas, canciones, juegos interactivos y buen humor.

Actuación de la Compagnie en La.

Der Verein vâ-z-y-mâ organisiert einen Showabend: Theater, Lesungen, Fabeln, Gesang, interaktive Spiele und gute Laune.

Aufführung durch die Compagnie en La.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme Val de Sioule