FÊTE DE LA MUSIQUE Grande Rue Triaize, 21 juin 2023, Triaize.

Triaize,Vendée

Fête de la musique à la petite gare, avec la participation du groupe Soon et scène ouverte.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Grande Rue Restaurant la Petite Gare

Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire



Fête de la musique at La Petite Gare, with the Soon band and open stage

Fête de la musique en la petite gare, con el grupo Soon y un escenario abierto

Musikfest im kleinen Bahnhof, mit der Gruppe Soon und offener Bühne

