LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS FÊTE NOËL Grande Rue Thiéfosse, 30 décembre 2023, Thiéfosse.

Thiéfosse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-30 08:30:00

fin : 2023-12-30 12:00:00

Ho Ho Ho !! Les incontournables Marchés de Noël se profilent à l’Atelier de la Ferme aux Hirondelles, de Thiéfosse !! Le Marché des Producteurs revêtira ses habits de fête en accueillant une 30aine d’exposants et avec chaque semaine de nouveaux invités (artisans, producteurs, créateurs, artistes etc.) .Et bien sûr les fameuses endives de la Ferme aux Hirondelles (« endives de Thiefosse ») qui seront présentes également en avant-première le 02/12 (et disponible ensuite tout l’hiver !) Détail du programme (liste des exposants, concerts…) à suivre chaque semaine sur le facebook de la Ferme aux hirondelles! Alors en décembre, le samedi matin, préparez-vous à répondre :« Je peux pas, j’ai marché de Noël ! À la Ferme aux Hirondelles..

0 EUR.

Grande Rue ZAE du Val de la Moselotte

Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est



