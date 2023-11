En Mémoire du débarquement : Thaon se mobilise pour le 80ème Grande Rue Thaon, 7 juin 2024, Thaon.

Thaon,Calvados

Pour commémorer le 80ème anniversaire du Débarquement la commune de Thaon se mobilise.

Au programme :Le vendredi 07 juin soir : grande veillée

Témoignages : écrits, oraux des anciens, des passages de lectures des écoliers, podcasts et enregistrements.

Web radio en direct toute la journée avec les jeunes du villages + bibliothécaireLe samedi 08 juin : commémorations de la libération de THAON

– Expositions toute la journée

– Web radio en direct toute la journée avec les jeunes du villages + bibliothécaire

– 17h: cérémonie de commémorations – INAUGURATION D’UNE PLAQUE ELLIOT TRUDEAU

– 19H : concert : Orchestre « Melon jazz Band »: 23 musiciens vont reprendre les musiques de l’entre deux Guerres (des années 20 à 50). Le samedi 8 juin à 19h30 salle maison du Temps LibreLe dimanche 09 juin :

Après-midi : Lecture musicale « le chemin de fumée » de Rachel Hausfater

par Marie Lemoine , conteuse et plasticienne, accompagnée de Salomon Ellia , à la harpe et au chant

thème de la shoah par le biais d’une adolescente, revenue des camps , porteuse de vie.

Entrée libre

Expositions toute la journée

Clôture des 3 jours : un temps partagé autour du verre de l’amitié.

2024-06-07 10:00:00 fin : 2024-06-07 23:00:00. .

Grande Rue Thaon

Thaon 14610 Calvados Normandie



To commemorate the 80th anniversary of D-Day, the commune of Thaon is mobilizing.

On the program:Friday evening, June 07: a grand wake

Testimonies: written and oral by elders, readings by schoolchildren, podcasts and recordings.

Live web radio all day with village youth + librarianSaturday, June 08: commemorations of the liberation of THAON

– Exhibitions all day

– Live web radio all day with local youth + librarian

– 5pm: commemoration ceremony ? INAUGURATION OF AN ELLIOT TRUDEAU PLAQUE

– 7pm: concert: « Melon jazz Band »: 23 musicians will perform music from the interwar period (20s to 50s). Saturday June 8 at 7:30 pm Maison du Temps Libre Sunday June 09 :

Afternoon: Musical reading of « le chemin de fumée » by Rachel Hausfater

by Marie Lemoine , storyteller and visual artist, accompanied by Salomon Ellia , on harp and song

on the theme of the Holocaust, through the eyes of a teenager returning from the camps, a bearer of life.

Free admission

Exhibitions all day

Closing of the 3 days: a time to share a glass of friendship

Para conmemorar el 80 aniversario del desembarco del Día D, Thaon se implica.

En el programa:Viernes 07 de junio por la noche: gran vigilia

Testimonios: escritos y orales de los ancianos, lecturas de escolares, podcasts y grabaciones.

Radio web en directo todo el día con jóvenes de los pueblos + bibliotecarioSábado 08 de junio: conmemoraciones de la liberación de THAON

– Exposiciones durante todo el día

– Radio web en directo todo el día con los jóvenes del pueblo + bibliotecario

– 17:00 h: ceremonia conmemorativa ? INAUGURACIÓN DE UNA PLACA DE ELLIOT TRUDEAU

– 19.00 h: Concierto de la « Melon Jazz Band »: 23 músicos interpretarán música del periodo de entreguerras (de los años 20 a los 50). Sábado 8 de junio a las 19.30 h en la Sala Maison du Temps LibreDomingo 09 de junio :

Tarde: lectura musical de « le chemin de fumée » de Rachel Hausfater

por Marie Lemoine, narradora y artista visual, acompañada por Salomon Ellia al arpa y al canto

sobre el tema del Holocausto a través de los ojos de una adolescente que ha regresado de los campos, portadora de vida.

Entrada gratuita

Exposiciones durante todo el día

Clausura de los 3 días: un momento para compartir una copa de amistad

Um den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten zu begehen, mobilisiert sich die Gemeinde Thaon.

Das Programm:Freitagabend, 07. Juni: große Mahnwache

Zeitzeugenberichte: Schriftliche und mündliche Zeugnisse der Alten, Lesepassagen der Schulkinder, Podcasts und Aufnahmen.

Live-Webradio den ganzen Tag über mit den Jugendlichen des Dorfes + BibliothekarinSamstag, den 08. Juni: Gedenkfeiern zur Befreiung von THAON

– Ausstellungen den ganzen Tag über

– Live-Webradio den ganzen Tag über mit den Jugendlichen des Dorfes + Bibliothekarin

– 17 Uhr: Zeremonie der Gedenkfeiern ? EINWEIHUNG EINER ELLIOT-TRUDEAU-PLAKETTE

– 19 Uhr: Konzert: Orchester « Melon jazz Band »: 23 Musiker spielen Musik aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen (20er bis 50er Jahre). Samstag, den 8. Juni um 19.30 Uhr im Saal des FreizeithausesSonntag, den 09. Juni :

Nachmittag: Musikalische Lesung « Der Weg des Rauchs » von Rachel Hausfater

von Marie Lemoine , Erzählerin und bildende Künstlerin, begleitet von Salomon Ellia , an der Harfe und beim Gesang

thema der Shoah anhand einer Jugendlichen, die aus den Lagern zurückkehrt und Leben in sich trägt.

Eintritt frei

Ausstellungen den ganzen Tag über

Abschluss der 3 Tage: gemeinsame Zeit bei einem Glas Freundschaft

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer