Marché de Noël de Thaon Grande Rue Thaon, 17 décembre 2023 10:00, Thaon.

Thaon,Calvados

La commission culture de la commune de Thaon organise un marché de Noël à la Maison du Temps Libre.

Animation de jeux en bois , séances photo, beaucoup d’exposants seront présents , un vaste éventail de produits faits à la main . Food- Truck, Buffet sucré, vin chaud….

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Grande Rue Maison du Temps Libre

Thaon 14610 Calvados Normandie



The Thaon commune’s culture committee is organizing a Christmas market at the Maison du Temps Libre.

Wooden games, photo opportunities, a wide range of exhibitors and handmade products. Food Truck, sweet buffet, mulled wine…

El comité de cultura del municipio de Thaon organiza un mercado navideño en la Maison du Temps Libre.

Juegos de madera, sesiones fotográficas, muchos expositores, una amplia gama de productos artesanales. Food truck, buffet de dulces, vino caliente…

Die Kulturkommission der Gemeinde Thaon organisiert einen Weihnachtsmarkt im Maison du Temps Libre.

Es werden Holzspiele und Fotoshootings angeboten, viele Aussteller sind anwesend und bieten eine große Auswahl an handgefertigten Produkten an. Food-Truck, Süßes Buffet, Glühwein…

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Caen la Mer