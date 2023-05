Apéro concert et feu d’artifices Grande Rue, 13 juillet 2023, Thaon.

Thaon,Calvados

La veille de la fête nationale, la commission culture de Thaon vous invite à venir en prendre plein les yeux et les oreilles en clôturant leur apéro concert, animé par 4 groupes musicaux différents, par un grand feu d’artifices. Un food-truck sera présent sur place..

2023-07-13 à 23:30:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Grande Rue Parking de la maison du Temps Libre

Thaon 14610 Calvados Normandie



On the eve of the national holiday, the culture commission of Thaon invites you to come and have a great time by closing their aperitif concert, animated by 4 different musical groups, with a great fireworks display. A food-truck will be present on the spot.

En vísperas de los días festivos, el comité cultural de Thaon le invita a venir a disfrutar de su concierto de aperitivo, animado por 4 grupos musicales diferentes, con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Un food-truck estará presente en el lugar.

Am Vorabend des Nationalfeiertags lädt die Kulturkommission von Thaon Sie ein, Augen und Ohren zu erfreuen, indem sie ihr Aperitifkonzert, das von vier verschiedenen Musikgruppen gestaltet wird, mit einem großen Feuerwerk abschließt. Ein Foodtruck wird vor Ort sein.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité