Le Pouget,Hérault

Parler de ses émotions au travers du jeu vidéo

Le jeu vidéo, comme les œuvres littéraires ou cinématographiques, provoque toute une palette d’émotions : la peur, la joie, la tristesse, le plaisir, la frustration…

L’objectif de cet atelier est d’échanger sur les émotions en s’appuyant sur celles ressenties en jouant..

Grande Rue Sainte-Catherine

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Talking about emotions through video games

Video games, like literary or cinematographic works, provoke a whole range of emotions: fear, joy, sadness, pleasure, frustration…

The aim of this workshop is to discuss emotions, based on those experienced while playing.

Hablar de tus emociones a través de los videojuegos

Los videojuegos, al igual que las obras literarias o cinematográficas, provocan todo un abanico de emociones: miedo, alegría, tristeza, placer, frustración…

El objetivo de este taller es hablar de estas emociones a partir de las que sentimos al jugar.

Über Emotionen in Videospielen sprechen

Videospiele lösen, wie literarische oder filmische Werke, eine ganze Palette von Emotionen aus: Angst, Freude, Traurigkeit, Vergnügen, Frustration?

Ziel dieses Workshops ist es, sich über Emotionen auszutauschen, indem man sich auf die Emotionen stützt, die man beim Spielen empfindet.

