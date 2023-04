Marché hebdomadaire Grande Rue Saint-Trivier-de-Courtes Catégories d’Évènement: Ain

Marché hebdomadaire Grande Rue, 1 janvier 2023, Saint-Trivier-de-Courtes. Marché hedomadaire du village : alimentation, vêtements, produits locaux….

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Weekly village market: food, clothes, local products… Mercado semanal del pueblo: comida, ropa, productos locales… Wochenmarkt im Dorf: Lebensmittel, Kleidung, lokale Produkte… Mise à jour le 2022-01-11 par Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme

