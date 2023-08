NASIUM – RECONSTITUTION GALLO-ROMAINE Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain, 26 août 2023, Saint-Amand-sur-Ornain.

Saint-Amand-sur-Ornain,Meuse

Sur l’antique cité gallo-romaine de Nasium qui comptait à l’époque environ 10000 habitants, les artisans et légionnaires de l’association La Cité des Leuques seront ravis de vous accueillir l’espace d’un week-end afin de vous faire découvrir et de vous expliquer le savoir-faire des artisans de cette période ainsi que le quotidien des légionnaires romains : reconstitutions historiques, travail du cuir, de la poterie, de la mosaïque, de la vannerie, de la taille de pierre, de la frappe de pièces, des bijoux, de la musique, du filage, de la boulangerie…

Restauration sur place.

Entrée valable tout le week-end.. Tout public

Dimanche 2023-08-26 10:00:00 fin : 2023-08-26 18:00:00. 5 EUR.

Grande Rue

Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est



On the ancient Gallo-Roman city of Nasium, which at the time numbered some 10,000 inhabitants, the craftsmen and legionnaires of the association La Cité des Leuques will be delighted to welcome you for a weekend to discover and explain to you the skills of craftsmen from this period, as well as the daily life of Roman legionnaires: historical re-enactments, leatherwork, pottery, mosaics, basketry, stone-cutting, coinage, jewelry, music, spinning and baking…

Catering on site.

Admission valid all weekend.

En la antigua ciudad galo-romana de Nasium, que en aquella época contaba con unos 10.000 habitantes, los artesanos y legionarios de la asociación La Cité des Leuques estarán encantados de recibirle durante un fin de semana para ayudarle a descubrir y explicar las habilidades de los artesanos de la época, así como la vida cotidiana de los legionarios romanos: recreaciones históricas, marroquinería, alfarería, mosaicos, cestería, cantería, acuñación de monedas, joyería, música, hilado y repostería…

Restauración in situ.

Entrada válida todo el fin de semana.

In der antiken gallo-römischen Stadt Nasium, die damals etwa 10.000 Einwohner zählte, freuen sich die Handwerker und Legionäre des Vereins La Cité des Leuques darauf, Sie ein Wochenende lang begrüßen zu dürfen, um Ihnen die Fertigkeiten der Handwerker aus dieser Zeit sowie den Alltag der römischen Legionäre näherzubringen und zu erklären: historische Rekonstruktionen, Lederarbeiten, Töpferei, Mosaik, Korbflechterei, Steinmetzarbeiten, Münzprägung, Schmuck, Musik, Spinnen, Bäckerei…

Verpflegung vor Ort.

Eintritt gilt für das gesamte Wochenende.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT SUD MEUSE