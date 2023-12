Vente d’huîtres au profit de la restauration de l’église St Géraud Grande rue Saillans Catégories d’Évènement: Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 09:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00 L’association Présage avec le soutien du Rotary Club propose une vente d’huîtres au profit de la restauration de l’église St Géraud. Huîtres de Cancale en Bretagne (catégorie n°2) par douzaine ou bourriche de 5 kg. Vente de friandises de Noël..

Grande rue Parvis de l’église St Géraud

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

