Planétarium nomade Grande Rue Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Richelieu Planétarium nomade Grande Rue Richelieu, 13 octobre 2023, Richelieu. Richelieu,Indre-et-Loire Planétarium nomade, sur réservation.

Vendredi 2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

Grande Rue

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Nomadic planetarium, on reservation Planetario nómada, con reserva Nomadenplanetarium, mit Reservierung Mise à jour le 2023-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Grande Rue Adresse Grande Rue Ville Richelieu Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Grande Rue Richelieu latitude longitude 47.01299;0.32408

Grande Rue Richelieu Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richelieu/