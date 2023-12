Crèches du Monde en l’Église de Rhuis Grande Rue Rhuis Catégories d’Évènement: Oise

Rhuis Crèches du Monde en l’Église de Rhuis Grande Rue Rhuis, 22 décembre 2023, Rhuis. Rhuis Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 14:00:00

fin : 2023-12-24 17:00:00 . Découvrez cette exposition de crèches à l’église romane de Rhuis du XIème siècle organisée par l’Association les Amis de Rhuis. Vous y verrez des crèches venant des quatre coins du monde : France, Afrique, Mexique, Madagascar, les Antilles et bien d’autres endroits. 0 .

Grande Rue

Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

