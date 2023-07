Relais Equestre des Récolets Grande Rue Pure, 12 juillet 2023, Pure.

Pure,Ardennes

Équitation ou attelage pour tous, débutant au confirmé (dès 2 ans), toute l’année, en cours ou balade.Encadrement sérieux et diplômé, cavalerie labellisée. Label Equi-Handi délivré par la FFE.Ambiance familiale, cadre agréable, venez découvrir l’équitation autrement.Cours, élevage, pension, attelage, découverte des animaux de la ferme (pour les groupes).-Carrière de 56mX22m-Chemins de randonnée équestre sur place.

fin : . .

Grande Rue

Pure 08110 Ardennes Grand Est



Horse riding or driving for all, from beginners to advanced (from 2 years old), all year round, in class or for a ride. Equi-Handi label delivered by the FFE. Family atmosphere, pleasant setting, come and discover horse riding in a different way. Lessons, breeding, boarding, harnessing, discovery of farm animals (for groups). 56mX22m arena – Horseback riding trails on site

Equitación y conducción de carruajes para todos, desde principiantes hasta jinetes avanzados (a partir de 2 años), durante todo el año, en clases o en paseos. Ambiente familiar, entorno agradable, venga a descubrir la equitación de una manera diferente.Clases, cría, pupilaje, conducción de carruajes, descubrimiento de animales de granja (para grupos).Pista de 56m x 22m – Pistas de equitación en el sitio

Reiten oder Gespannfahren für alle, Anfänger bis Fortgeschrittene (ab 2 Jahren), das ganze Jahr über, in Kursen oder bei Ausflügen.Seriöse und diplomierte Betreuung, Kavallerie mit Gütesiegel. Label Equi-Handi, ausgestellt von der FFE.Familiäre Atmosphäre, angenehme Umgebung, entdecken Sie das Reiten auf andere Weise.Kurse, Zucht, Pension, Gespannfahren, Entdeckung der Tiere des Bauernhofs (für Gruppen).-Karriere von 56mX22m-Reitwege vor Ort

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme