MARCHÉ DE NOËL – NEUVILLE SUR SARTHE Grande rue Neuville-sur-Sarthe, 9 décembre 2023, Neuville-sur-Sarthe.

Neuville-sur-Sarthe,Sarthe

La commune vous invite à son marché de noël.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Grande rue

Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire



The commune invites you to its Christmas market

El municipio le invita a su mercado navideño

Die Gemeinde lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire