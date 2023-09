PUCES EN VILLE VIEILLE Grande Rue Nancy, 8 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Dès le dimanche 12 février et jusqu’au dimanche 10 décembre le marché aux puces de la Ville Vieille fait son grand retour !

Chaque dimanche 40 à 50 exposants professionnels seront présents de 7h à 18h.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 07:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



From Sunday, February 12 to Sunday, December 10, the Old City flea market is back!

Every Sunday 40 to 50 professional exhibitors will be present from 7 am to 6 pm.

Del domingo 12 de febrero al domingo 10 de diciembre vuelve el mercadillo del Casco Viejo

Todos los domingos estarán presentes entre 40 y 50 expositores profesionales, de 7.00 a 18.00 horas.

Ab Sonntag, dem 12. Februar, bis Sonntag, dem 10. Dezember, feiert der Flohmarkt in der Altstadt sein großes Comeback!

Jeden Sonntag werden 40 bis 50 professionelle Aussteller von 7 bis 18 Uhr anwesend sein.

Mise à jour le 2023-02-04 par DESTINATION NANCY