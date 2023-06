ANIMATION – LES TOITS DE LA CRAFFE Grande Rue Nancy, 15 juin 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Les Toits de la Craffe

Sur la Porte de la Craffe à Nancy

De bons moments sont à venir sur les terrasses de la Porte de la Craffe avec l’association des commerçants de la Ville Vieille ! Au programme : animations, buvette et restauration pour des après-midis festifs !. Tout public

Samedi 2023-06-15 à 12:00:00 ; fin : 2023-07-30 20:00:00. 0 EUR.

Grande Rue Porte de la Craffe

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Toits de la Craffe

On the Porte de la Craffe in Nancy

Good times are ahead on the terraces of the Porte de la Craffe with the association des commerçants de la Ville Vieille! On the program: entertainment, refreshments and food for a festive afternoon!

Les Toits de la Craffe

En la Porte de la Craffe de Nancy

En las terrazas de la Porte de la Craffe, con la asociación de comerciantes del casco antiguo, le espera una velada inolvidable En el programa: animaciones, refrescos y comida para una tarde festiva

Die Dächer der Kraffe

Auf der Porte de la Craffe in Nancy

Auf den Terrassen der Porte de la Craffe stehen Ihnen mit der Association des commerçants de la Ville Vieille gute Zeiten bevor! Auf dem Programm stehen Animationen, Getränke- und Essensstände für festliche Nachmittage!

