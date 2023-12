Les Flambarts Grande Rue Maurice Viollette Dreux, 4 décembre 2023, Dreux.

Dreux,Eure-et-Loir

Les 9 et 10 décembre 2023, la cité durocasse s’animera autour de l’une de ses plus anciennes traditions, le carnaval d’hiver des Flambarts !. Familles

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:15:00. EUR.

Grande Rue Maurice Viollette

Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



On December 9 and 10, 2023, the city of Durocasse will come alive with one of its oldest traditions, the Flambarts Winter Carnival!

Los días 9 y 10 de diciembre de 2023, la ciudad de Durocasse cobrará vida con una de sus tradiciones más antiguas, ¡el Carnaval de Invierno de Flambarts!

Am 9. und 10. Dezember 2023 wird die Stadt Durocasse mit einer ihrer ältesten Traditionen, dem Winterkarneval der Flambarts, zum Leben erweckt!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX