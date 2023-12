Les festivités enchantées Grande Rue Maurice Viollette Dreux, 3 décembre 2023, Dreux.

Dreux,Eure-et-Loir

Noël approche, et avec lui, son lot d’activités féeriques ! Découvrez le programme des Festivités enchantées à Dreux !. Familles

2023-12-08 fin : 2024-01-07 . EUR.

Grande Rue Maurice Viollette

Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Christmas is just around the corner, and with it comes a host of magical activities! Discover the program of enchanted festivities in Dreux!

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llegan un montón de actividades mágicas Descubra el programa de las fiestas encantadas de Dreux

Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm eine ganze Reihe märchenhafter Aktivitäten! Entdecken Sie das Programm der zauberhaften Festlichkeiten in Dreux!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX