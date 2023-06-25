1er VIDE-GRENIERS A MAIZIERES SUR AMANCE LE 25 JUIN 2023 GRANDE RUE Maizières-sur-Amance Maizières-sur-Amance
1er VIDE-GRENIERS A MAIZIERES SUR AMANCE LE 25 JUIN 2023 GRANDE RUE Maizières-sur-Amance, 25 juin 2023, Maizières-sur-Amance.
1er VIDE-GRENIERS A MAIZIERES SUR AMANCE LE 25 JUIN 2023 Dimanche 25 juin, 07h00 GRANDE RUE ENTREE LIBRE POUR LES VISITEURS, EMPLACEMENTS GRATUITS POUR LES EXPOSANTS
DIMANCHE 25 JUIN 2023, 1ER VIDE-GRENIERS A MAIZIERES SUR AMANCE (52500) OUVERT AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS BUVETTE,RESTAURATION, ANIMATIONS POUR ENFANTS, EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES, EXPOSITION DE MATERIELS ET UNIFORMES DES DEUX DERNIERES GUERRES MONDIALES
HORAIRES EXPOSANTS 7H-18H
HORAIRES VISITEURS 8H-18H
GRANDE RUE MAIZIERES SUR AMANCE 52500 Maizières-sur-Amance 52500 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lamaizoillotte@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679695598 »}]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-25T07:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00
2023-06-25T07:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00
25 JUIN 2023/VIDE-GRENIERS/ RESTAURATION/BUVETTE/ANIMATIONS POUR ENFANTS/EXPOSITIONS