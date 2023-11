CONFÉRENCE : « LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE SUR LE FRONT DE LA VALLÉE DE LA CHÉE » Grande Rue Louppy-le-Château, 11 novembre 2023, Louppy-le-Château.

Louppy-le-Château,Meuse

Conférence organisée par l’association « Mémoire de nos Villages » et présentée par Gilles Husson, officier militaire et auteur.. Tout public

Samedi 2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . 0 EUR.

Grande Rue Salle communale

Louppy-le-Château 55800 Meuse Grand Est



Conference organized by the « Mémoire de nos Villages » association and presented by Gilles Husson, military officer and author.

Conferencia organizada por la asociación « Mémoire de nos Villages » y presentada por Gilles Husson, militar y escritor.

Konferenz, die von der Vereinigung « Mémoire de nos Villages » organisiert und von Gilles Husson, Militäroffizier und Autor, präsentiert wird.

