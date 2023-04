Marché Hebdomadaire Grande Rue, 1 janvier 2023, La Chambre.

La commune de La Chambre vous invite à venir découvrir son marché hebdomadaire : plusieurs stands sont à votre disposition (fruits et légumes, fromages, viande…).

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Grande Rue

La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of La Chambre invites you to come and discover its weekly market: several stalls are at your disposal (fruit and vegetables, cheese, meat…)

El municipio de La Chambre le invita a descubrir su mercado semanal: hay varios puestos disponibles (fruta y verdura, queso, carne, etc.)

Die Gemeinde La Chambre lädt Sie ein, ihren Wochenmarkt zu besuchen: Es gibt mehrere Stände (Obst und Gemüse, Käse, Fleisch…)

