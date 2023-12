Crèches en fête – Lavilletertre Grande Rue Jean Dessein Lavilletertre, 6 janvier 2024, Lavilletertre.

Lavilletertre Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 19:30:00

Simples ou sophistiquées, de France et d’Ailleurs chaque année depuis 2018 ce sont plus de 80 crèches qui sont à admirer dans l’église de LAVILLETERTRE, c’est aussi l’occasion de belles rencontres et d’échanges.

Les Petites Sœurs de Lavilletertre et des habitant-e-s de la commune vous invitent à apporter votre crèche pour la mettre en valeur votre crèche avant de la remiser.

Grande Rue Jean Dessein

Lavilletertre 60240 Oise Hauts-de-France



