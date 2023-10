Marché des créateurs Grande Rue Hermanville-sur-Mer, 4 novembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Venez découvrir les réalisations de nombreux artisans locaux lors de la deuxième édition de ce marché des créateurs..

Samedi 2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Grande Rue La Ferme (dans le parc de la mairie)

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Come and discover the creations of numerous local artisans at the second edition of this creators’ market.

Venga a descubrir el trabajo de muchos artesanos locales en la segunda edición de este mercado creativo.

Entdecken Sie die Errungenschaften zahlreicher lokaler Kunsthandwerker bei der zweiten Ausgabe dieses Designermarktes.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité