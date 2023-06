Exposition photographique music, musiques Grande Rue Hermanville-sur-Mer, 14 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Le collectif de photographes Surface Sans Cible propose une exposition sur le thème de la Musique. En lien avec le concert le festival de musique classique, les artistes de l’Association nous invitent à voir en écoutant. Classique, jazz, soul, rock, tous les genres sont à l’image. En concert ou en répétition, les musiciens, pris sur le vif de l’émotion sont à l’honneur. Une interprétation photographique du 4ème Art (la Musique) par le 3ème Art (les arts visuels)..

Lundi 2023-08-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-17 18:00:00. .

Grande Rue La Ferme (dans le parc de la mairie)

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



The Surface Sans Cible photography collective presents an exhibition on the theme of Music. In conjunction with the classical music festival concert, the Association?s artists invite us to see while we listen. Classical, jazz, soul, rock, all genres are represented. In concert or in rehearsal, the musicians, caught in the heat of the moment, take center stage. A photographic interpretation of the 4th Art (music) by the 3rd Art (visual arts).

El colectivo fotográfico Surface Sans Cible organiza una exposición sobre el tema de la Música. Conjuntamente con el concierto del festival de música clásica, los artistas de la asociación nos invitan a ver mientras escuchamos. Clásica, jazz, soul, rock, todos los géneros están representados. En concierto o en ensayo, los músicos, atrapados en el calor del momento, son los protagonistas. Una interpretación fotográfica del 4º Arte (música) por el 3º Arte (artes visuales).

Das Fotografenkollektiv Surface Sans Cible präsentiert eine Ausstellung zum Thema Musik. In Verbindung mit dem Konzert des Festivals für klassische Musik laden die Künstler des Vereins uns ein, zu sehen, während wir zuhören. Klassik, Jazz, Soul, Rock, alle Genres sind im Bild zu sehen. Im Konzert oder bei der Probe stehen die Musiker im Mittelpunkt, die aus dem Moment der Emotionen heraus aufgenommen wurden. Eine fotografische Interpretation der vierten Kunst (Musik) durch die dritte Kunst (visuelle Künste).

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité